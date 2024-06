Republikein roept Biden op te stoppen met kostbare pier voor Gaza

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Republikein Mike Rogers, voorzitter van de commissie voor de strijdkrachten van het Huis van Afgevaardigden, roept de Amerikaanse regering op om zo snel mogelijk te stoppen met de levering van noodhulp aan Gaza via de nieuw aangelegde pier. Hij noemt de tijdelijke haven in een formele brief "ineffectief, risicovol en geldverspilling".

De drijvende pier werd vorige maand door Amerikaanse militairen aangelegd en had ervoor moeten zorgen dat landen en hulporganisaties via zee veel meer humanitaire hulp kunnen leveren voor de Palestijnse bevolking in Gaza. Het gebied had nog geen werkende haven. De regering van president Joe Biden dacht op deze manier zelfs zo'n 2 miljoen maaltijden per dag extra te kunnen bezorgen.

Maar het project is volgens hulporganisaties weinig succesvol. De noodhaven is vanwege reparaties en de veiligheidssituatie geregeld gesloten. Volgens Rogers is de haven zelfs maar tien dagen open geweest.

De Republikein spreekt van een "mislukte operatie" en roept Biden op om alternatieve manieren te verzinnen om noodhulp te leveren aan de Palestijnen. Rogers vindt dat er veel te weinig voedselhulp is bezorgd en dat het bovendien een gevaarlijke missie is voor militairen. Drie Amerikanen raakten gewond bij de operatie rond de pier.