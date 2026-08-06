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Warner Bros. boekt minder omzet door verlies basketbalrechten

Economie
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 14:51
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LOS ANGELES (ANP/BLOOMBERG) - Warner Bros. Discovery merkt de gevolgen van het verliezen van de uitzendrechten van de Amerikaanse basketbalcompetitie en het uitblijven van groot filmsucces. Het moederbedrijf van onder meer HBO, TNT en CNN heeft het afgelopen kwartaal minder omzet geboekt dan in dezelfde periode een jaar geleden.
De kwartaalomzet daalde met 11 procent tot 8,7 miljard dollar. De televisiezenders, de grootste pijler van het entertainmentconcern, zagen de omzet met 17 procent dalen. Dat is mede het gevolg van tegenvallende advertentie-inkomsten omdat er minder tv-kijkers zijn en het bedrijf geen NBA-wedstrijden meer uitzendt.
Het entertainmentconcern is met branchegenoot Paramount Skydance in februari een miljardenovername overeengekomen. Maar de afronding daarvan is gepauzeerd tot volgend jaar juni door een lopende rechtszaak. Warner Bros. stelt donderdag in een brief aan de aandeelhouders zich geen zorgen te maken. "We hebben er alle vertrouwen in dat de fusie met Paramount doorgaat."
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