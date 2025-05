Warner Bros en Netflix dalen op Wall Street na heffingen op films

NEW YORK (ANP) - Grote Amerikaanse filmstudio's als Warner Bros. Discovery en streamingdienst Netflix stonden maandag onder druk op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op de aankondiging van president Donald Trump om een heffing van 100 procent in te voeren op films die buiten de Verenigde Staten zijn geproduceerd. Met die heffing breidde Trump zijn handelsstrijd uit naar de entertainmentsector. Hij stelde dat de Amerikaanse filmindustrie een "zeer snelle dood" sterft doordat andere landen filmmakers en studio's uit de VS weg zouden lokken.

Warner Bros. Discovery verloor 4,8 procent. Ook entertainmentconcern Walt Disney, dat veel films in het buitenland maakt, ging omlaag en daalde 2,6 procent. Netflix zakte 3,9 procent. Trump lichtte niet nader toe of de tarieven ook moeten gelden voor streamingdiensten zoals Netflix, die ook veel films in het buitenland produceren.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de recente sterke opmars. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 41.102 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,8 procent tot 5640 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,8 procent tot 17.835 punten. Vrijdag sloten de Amerikaanse beurzen flink hoger door het nieuws dat de Chinese regering de mogelijkheid van handelsgesprekken met de Verenigde Staten onderzoekt.