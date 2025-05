Griekenland kampt vlak voor vakantieseizoen met gigantische personeelstekorten: asielzoekers ingezet

Met de zomer voor de deur en een recordaantal toeristen in aantocht, hangt aan de gevel van taverna Karyatis in het centrum van Athene een veelzeggend bord: “Personeel gezocht: koks, obers, keukenhulpen.”

De eigenaren nemen geen enkel risico. “Het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden”, zegt Dimitris Stathokostopoulos, die het restaurant samen met zijn broer runt, tegen The Guardian. “Het toerisme groeit, maar Grieken kiezen liever voor een kantoorbaan van negen tot vijf, zonder avonden of weekenden.”

De zoektocht naar personeel is urgent geworden. Hoewel toerisme goed is voor 25 procent van het Griekse bbp, kampen restaurants en hotels vlak voor het hoogseizoen met een nijpend personeelstekort. Naar schatting zijn er nog zo’n 80.000 vacatures in de horeca en hotelsector niet ingevuld.

Niet alleen restauranteigenaren zoals Stathokostopoulos ervaren het tekort. In het hele land zoeken hoteliers koortsachtig naar baliemedewerkers, schoonmakers, koks, strandwachten en portiers. Op toeristische trekpleisters als Kreta en Rhodos lokken werkgevers personeel bij concurrenten weg met betere arbeidsvoorwaarden.

Volgens Giorgos Hotzoglou van de vakbond POEET is het tekort deels een erfenis van de coronapandemie. “Tijdens de lockdown verlieten veel werknemers de sector en keerden nooit terug. Daardoor missen we nu duizenden ervaren krachten.” Ook de seizoensgebonden aard van het werk speelt mee. “Na het seizoen hebben werknemers maar recht op drie maanden uitkering. Met de huidige kosten van levensonderhoud is dat simpelweg niet genoeg om te overleven.”

Vluchtelingen aan het werk

Niet alleen toerisme, ook de bouw en landbouw kampen met personeelstekorten. De vergrijzing en het vertrek van ruim 500.000, vaak hoogopgeleide jongeren tijdens de economische crisis, dragen bij aan het probleem.

Om de tekorten te verlichten heeft de Griekse regering de status van zo’n 30.000 ongedocumenteerde migranten gelegaliseerd en arbeidsakkoorden gesloten met landen als Egypte, Vietnam, Bangladesh, Georgië, India en Moldavië. Ook vluchtelingen worden nu opgeleid voor werk in hotels in Noord-Griekenland – een primeur in een land dat onder vuur ligt vanwege harde migratiemaatregelen.

Ondertussen blijft de regering een streng migratiebeleid voeren. Volgens mensenrechtenorganisaties staat dat haaks op de realiteit: tegen 2050 heeft Griekenland 750.000 extra arbeidskrachten nodig. “Het is onbegrijpelijk dat we spreken over deportaties terwijl de tekorten alleen maar toenemen”, zegt Sofia Kouvelaki van The Home Project, dat jonge migranten begeleidt naar werk.

Toch is het personeelstekort ook een gevolg van economisch herstel. De werkloosheid is in zes jaar tijd gehalveerd en er zijn 500.000 nieuwe banen gecreëerd in onder meer logistiek, zorg en bouw.

Met het oog op de toekomst zet de overheid nu actief in op buitenlandse werving, onder meer via banenbeurzen in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Ook hoopt men dat geëmigreerde Grieken terugkeren. “We zeggen tegen hen: kom terug. De Griekse economie is niet meer wat ze was, het gaat nu goed”, aldus Protopsaltis.