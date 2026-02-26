ECONOMIE
Warner Bros noemt overnamebod van Paramount 'superieur'

Economie
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 22:51
anp260226232 1
LOS ANGELES (ANP) - Warner Bros. Discovery noemt het nieuwste overnamebod van entertainment- en mediaconcern Paramount Skydance "superieur" aan dat van Netflix. Dat laatste streamingbedrijf krijgt nu vier werkdagen om met een nog beter bod te komen om Warner Bros over te nemen.
Warner Bros deed deze melding na de beoordeling van Paramounts bod van zo'n 111 miljard dollar op het hele bedrijf. Eerder gaf het bedrijf de voorkeur aan een samensmelting van zijn tv- en filmstudio's en streamingdienst met Netflix in een deal van bijna 83 miljard dollar, waarover ook een fusiedeal was gesloten.
Dat akkoord met Netflix staat in principe nog steeds. Maar omdat Paramount een superieur overnamevoorstel heeft gedaan, heeft Warner Bros volgens de afspraken het recht om die overeenkomst te verbreken.
