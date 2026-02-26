Overwegend verliezen op Wall Street na cijfers Nvidia

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten de kwartaalresultaten van Nvidia. Die belangrijke ontwikkelaar van AI-chips overtrof weliswaar de verwachtingen met zijn omzet en winst, maar dat nam zorgen over de houdbaarheid van de forse investeringen van de techsector in AI niet weg.

De Dow-Jonesindex steeg een fractie tot 49.499,20 punten. De bredere S&P 500 verloor 0,5 procent tot 6908,86 punten en techbeurs Nasdaq verloor 1,2 procent tot 22.878,38 punten.

Nvidia eindigde ruim 4 procent lager. Ook andere grote chipbedrijven verloren aan waarde. Volgens analist Hardika Singh van Fundstrat Global Advisors kochten beleggers niet massaal aandelen van het chipbedrijf, omdat Nvidia vrijwel altijd de verwachtingen overtreft.