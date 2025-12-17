Warner Bros. wil dat aandeelhouders bod van Paramount afwijzen

NEW YORK (ANP) - Het bestuur van entertainmentconcern Warner Bros. Discovery wil dat het laatste overnamebod van branchegenoot Paramount Skydance wordt afgewezen. Het concern heeft woensdag een brief gepubliceerd waarin het bestuur aandeelhouders aanraadt niet akkoord te gaan met het voorstel van Paramount van 108,4 miljard dollar (92,6 miljard euro).

Het bestuur meldt opnieuw naar het bod te hebben gekeken dat Paramount vorige week uitbracht en stelt dat het "nog steeds inferieur" is aan de deal met Netflix. De bestuurders raden aandeelhouders aan de deal met die streamingdienst te steunen.