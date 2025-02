Warren Buffett: ik betaal meer belasting in VS dan techreuzen

OMAHA (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De bekende Amerikaanse belegger Warren Buffett betaalt met zijn investeringsbedrijf Berkshire Hathaway in de Verenigde Staten meer belasting dan welk ander bedrijf dan ook. "Zelfs meer dan de Amerikaanse techreuzen met een marktwaarde in de biljoenen", heeft de 94-jarige Buffett zaterdag aangestipt in zijn jaarlijkse brief aan aandeelhouders.

Berkshire deed vorig jaar vier betalingen aan de belastingdienst, in totaal goed voor 26,8 miljard dollar. Dat is volgens Buffett ongeveer 5 procent van wat het hele Amerikaanse bedrijfsleven betaalde. Hij voegt toe dat Berkshire de Amerikaanse schatkist vorig jaar elke 20 minuten een check van 1 miljoen dollar had kunnen sturen, en dan nog zou het bedrijf aan het einde van het jaar een bedrag aan de fiscus verschuldigd zijn geweest.

Berkshire kwam in de jaren zestig in handen van Buffett. Hij maakte van de toenmalige textielfabrikant een groot zakenimperium. Het bedrijf is tegenwoordig een conglomeraat met belangen in tientallen ondernemingen.

Met Berkshire heeft Buffett in 2024 voor het derde jaar op rij een recordresultaat in de boeken gezet. De miljardair profiteerde onder meer van hogere rendementen op Amerikaanse staatsobligaties en een beter resultaat bij autoverzekeraar GEICO.