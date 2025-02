In mei ontsnapte beruchte Franse crimineel opgepakt in Roemenië

PARIJS (ANP) - De beruchte Franse crimineel Mohamed Amra, die in mei uit gevangenschap ontsnapte bij een bloedige overval op een arrestantenwagen, is zaterdag in Roemenië gearresteerd. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Bruno Retailleau, liet weten dat hij alle betrokkenen bij de arrestatie van Amra feliciteerde en de Roemeense autoriteiten dankte voor "hun doorslaggevende samenwerking".

Drugscrimineel Amra werd half mei overgebracht van een gevangenis in Evreux naar een hoorzitting in een rechtbank in zijn geboortestad Rouen. Bij een tolportaal op de snelweg ruim 20 kilometer ten zuiden van Rouen liep de arrestantenwagen in een hinderlaag van zwaar bewapende aanvallers. De wagen werd geramd en de aanvallers openden het vuur. Twee minuten lang werd er op de bewakers van Amra geschoten. Twee agenten werden gedood en drie anderen raakten zwaargewond. Een van de overvallers schoot een agent die al gewond was, nog een keer door het hoofd. In het land werd daar geschokt op gereageerd en het veroorzaakte debatten over onder meer de noodzaak gevangenen in persoon naar een hoorzitting over te brengen.