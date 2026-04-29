Warsh komt dichter bij opvolging van Powell als Fed-voorzitter

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Kevin Warsh, de kandidaat van president Donald Trump voor het voorzitterschap van de Federal Reserve, heeft een belangrijke procedurele horde genomen. Hij kreeg de steun van de Senaatscommissie voor Bankzaken, waarmee de weg vrijkomt voor zijn mogelijke opvolging van de huidige Fed-voorzitter Jerome Powell in de komende weken.

Alle dertien Republikeinen in de commissie steunden Warsh, nadat senator Thom Tillis uit North Carolina zijn bezwaar had ingetrokken. Dat gebeurde nadat het ministerie van Justitie vrijdag had besloten een strafrechtelijk onderzoek naar Powell te beëindigen.

Eerder zei Tillis de benoeming te blokkeren totdat een justitieel onderzoek naar de Fed was afgesloten. Vrijdag werd bekend dat het ministerie het onderzoek naar de Amerikaanse centrale bank sluit. Dat onderzoek draaide om de renovatie van het hoofdkantoor van de Fed en Powells getuigenis daarover voor het Congres.

Powells termijn loopt op 15 mei af.