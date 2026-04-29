Brand 't Harde nog niet onder controle

Samenleving
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 18:01
'T HARDE (ANP) - De grote brand die woedt op het militair oefenterrein Artillerie Schietkamp (ASK) bij 't Harde is nog niet onder controle. Dat zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio ter plaatse. De brandweer is druk met het blussen van de brand en de woordvoerster denkt dat dit "nog zeker de hele nacht" gaat duren.
Een strook van zo'n 2200 meter breed staat in brand, aldus de woordvoerster. Dat het vuur zo ver kon komen, heeft onder meer te maken met de windrichting. Het vuur woedt alleen op het oefenterrein en niet daarbuiten. De rook neemt af en er hoefden tot dusver nog geen campings of woningen in de omgeving te worden ontruimd.
De brandweer is aanwezig met meerdere pelotons en in totaal bijna vierhonderd mensen.
De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het vuur ontstond tijdens een militaire oefening. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek.
POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-04-29 om 06.11.19

Veel spaarders laten gratis geld liggen: bij deze banken krijg je nu ruim twee keer zoveel rente

gandr-collage

We staren naar Trump, maar het echte gevaar voor Europa groeit in Berlijn

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

D66 gekelderd in peiling: vertrouwen in kabinet-Jetten brokkelt razendsnel af

king-charles-vance-congress-lc-260428-dff5ed

Koning Charles spreekt moedig waar Europese leiders zwijgen en Rutte slijmt

234526865_m

Nederlanders gaan massaal het land uit in de meivakantie: dit zijn de populairste bestemmingen

IMG_3712

Megalomania: Trump laat zijn foto op Amerikaanse paspoorten plaatsen

