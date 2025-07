Dood van vijf meisjes overstroomd zomerkamp Texas bevestigd

HOUSTON (ANP) - Van vijf meisjes die in een zomerkamp in de Amerikaanse staat Texas verbleven, is inmiddels de dood bevestigd nadat een vloedgolf het vakantieverblijf had verzwolgen. Nog steeds worden 27 kampeerders vermist na de overstroming van Camp Mystic, een christelijk vakantiekamp voor meisjes in Hunt in Kerr County, melden Amerikaanse media zoals Fox News.

In totaal zijn door de watersnood in Midden-Texas meer dan vijftig mensen om het leven gekomen, de meesten in Kerr County. De gouverneur van Texas, Greg Abbott, riep zondag uit tot gebedsdag in de hele staat. Hij beschreef de verwoesting van Camp Mystic langs de rivier Guadalupe als afschuwelijk, "zoals ik nog nooit bij een natuurramp heb gezien."

Het water steeg tot aan de top van de hutten waarin de jonge vakantiegangers verbleven. "We zullen niet stoppen voordat we elk meisje hebben gevonden dat in die hutten zat", zwoer Abbott. De metershoge vloedgolf was ontstaan door hevige regenval.