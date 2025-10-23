Timmermans en Wilders botsen over voorrang statushouders

DEN HAAG (ANP) - Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA en Geert Wilders van de PVV hebben een harde aanvaring gehad over voorrang voor statushouders op sociale huurwoningen in het verkiezingsdebat van SBS6. Timmermans noemde het "beschaving" dat gemeenten vluchtelingen met een verblijfsvergunning voorrang mogen geven. Wilders noemde het "waanzin".

Demissionair woonminister Mona Keijzer (BBB) is bezig met een wetsvoorstel dat gemeenten de mogelijkheid ontneemt om statushouders voorrang te geven op sociale huurwoningen omdat ze vluchteling zijn. Daarmee negeerde ze het advies van de Raad van State, die vindt dat het voorstel discriminerend is en in strijd met de grondwet. Maar ze heeft wel een ander voorstel van de PVV geschrapt, namelijk om überhaupt niet toe te staan dat statushouders voorrang kunnen krijgen, om wat voor reden dan ook.

Wilders verwijt Timmermans en CDA-leider Henri Bontenbal dat ze "in een parallelle wereld" leven in deze kwestie. "Nederlanders willen en behoren voorrang te krijgen op onze woningen, wat krijgen we nou?", aldus de radicaal-rechtse politicus. De leider van GroenLinks-PvdA zegt juist de grondwet te respecteren door mensen die recht hebben om hier te blijven gelijk te behandelen als zij in woningnood zitten.

CDA-leider Henri Bontenbal zit hierin meer op een lijn met Timmermans. Net als bij eerdere debatten zei hij dat statushouders aan een huis moeten worden geholpen, omdat statushouders "wegtoveren" niet kan.