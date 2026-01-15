ECONOMIE
Washington: VS en Taiwan hebben handelsdeal gesloten

Economie
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 21:00
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten hebben een handelsdeal gesloten met Taiwan. Volgens het Amerikaanse ministerie van Handel dalen de importheffingen op goederen uit Taiwan en gaan Taiwanese bedrijven honderden miljarden investeren in chipproductie in de VS.
De importtarieven op Taiwanese producten gaan van 20 procent naar 15 procent. Daarmee heeft Taiwan een vergelijkbaar tarief als Japan en Zuid-Korea. Verder gaan Taiwanese chip- en techbedrijven minstens 250 miljard dollar investeren in uitbreiding van de Amerikaanse productiecapaciteit van halfgeleiders. Daarbovenop stelt de overheid van Taiwan nog eens 250 miljard dollar aan kredietgaranties beschikbaar voor chipbedrijven voor investeringen in de VS.
Vooral het Taiwanese TSMC is een grote investeerder in de VS. Dat bedrijf is bezig voor tientallen miljarden dollars nieuwe chipfabrieken te bouwen in de Amerikaanse staat Arizona. TSMC zou met de handelsdeal nog meer fabrieken gaan bouwen in de VS.
