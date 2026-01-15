ECONOMIE
Netflix bemachtigt wereldwijde streamingrechten van films Sony

Economie
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 21:00
anp150126222 1
LOS GATOS (ANP) - Netflix heeft een overeenkomst gesloten over de wereldwijde streamingrechten van films van Sony Pictures Entertainment. Dat maakten de bedrijven donderdag bekend. De nieuwe regeling wordt geleidelijk ingevoerd en is in 2029 voltooid. Hoeveel geld gemoeid is met de deal, is niet bekendgemaakt.
De overeenkomst betekent dat films nadat ze in de bioscoop hebben gedraaid wereldwijd beschikbaar worden op Netflix. Het is een uitbreiding op een partnerschap van de bedrijven dat in 2021 begon. Als onderdeel van de deal kan Netflix films van bekende franchises als Spider-Man en Jumanji streamen. Toekomstige films die door de deal beschikbaar komen op Netflix zijn onder meer The Nightingale, de live-actionfilm van The Legend of Zelda, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse en de Beatles-films van regisseur Sam Mendes.
