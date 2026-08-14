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Waterstand Rijn blijft zakken, binnenvaart verder in het nauw

Economie
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 13:37
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KAUB (ANP/RTR) - De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. Bij Kaub, vlak bij Koblenz, is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. "Elke centimeter telt", zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest.
Momenteel is de bevaarbare waterstand op die plek 8 centimeter. Verschillende voorspellingen laten zien dat dit komende dagen tot 5 centimeter kan dalen. De bevaarbare waterdiepte is niet het waterpeil van de Rijn op dat punt. Er is daaronder nog ongeveer een meter water.
"Bij elke centimeter dat dit peil lager wordt, vallen er schepen af die er niet meer langs kunnen", legt Van der Geest uit. Daarmee neemt de economische schade toe. "Schepen kunnen minder lading meenemen of helemaal niet varen. Met dit waterpeil gaat er echt een fractie van het normale aantal doorheen."
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