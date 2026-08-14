Boerenprotest Den Bosch loopt leeg, trekkers vertrekken

DEN BOSCH (ANP) - Vele tientallen tractoren hebben luid toeterend het boerenprotest in Den Bosch verlaten. Ook het terrein voor het provinciehuis, waar de demonstratie plaatsvond, liep rond 13.00 uur leeg.

De organiserende boerenactiegroepen hebben de deelnemers opgeroepen bij hun terugreis de snelweg met hun tractoren te mijden, vanwege het dodelijke ongeval op de A59 van vrijdagochtend. De politie onderzoekt de toedracht hiervan.

Het is niet de eerste keer dat weggebruikers zijn omgekomen rond een protestactie op de snelweg. In 2022 verongelukte een motorrijder nadat een vrachtwagenchauffeur een blokkade op de A28 bij Beilen veroorzaakte. Dat was onderdeel van een solidariteitsactie van boerenorganisatie Agractie. De chauffeur kreeg hiervoor een taakstraf.

Bij enkele tractoren is het kenteken afgeplakt of verwijderd. Officieel mogen trekkers de snelweg niet op, maar politie en justitie hadden van tevoren aangegeven niet te gaan handhaven, vanwege het demonstratierecht.