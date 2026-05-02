We zijn voorzichtig met boeken zomervakantie, maar we gaan wel

Nederlanders blijven voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Reisbranchevereniging ANVR ziet dat mensen wel op vakantie willen, maar door wat onrust rondom vliegen meer voor zekerheid gaan.

"Nederlanders lijken wat terughoudend te zijn met boeken van vliegvakanties. Bijvoorbeeld door het nieuws rondom de kerosinetekorten", zegt ANVR-directeur Frank Radstake. "Meer klanten informeren naar wat er gebeurt als het misgaat. Ze willen zekerheid."

De bestemmingen voor de reizigers maken ook een kleine shift. Door de oorlog is het Midden-Oosten uiteraard minder populair. Mensen kiezen volgens Radstake nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Voor verre bestemmingen kiezen mensen vaker voor Kaapverdië en Curaçao.

De laatste harde cijfers dateren van maart, vanuit de boekingsmonitor van ANVR. In die maand was de oorlog in het Midden-Oosten al wel begonnen, maar de dreiging van kerosinetekorten leek nog ver weg. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder werden er 1 procent minder vakanties geboekt.

Dat kleine verval kan te maken hebben met de voorzichtigheid en mede daarom kiezen consumenten ook voor zekerheid, zien ook reisorganisaties. Van een dip in de boekingen willen zij echter niet spreken. "Nederlanders bezuinigen op veel, maar niet op de zon", aldus een woordvoerder van Sunweb op basis van eigen cijfers. "In een markt die zwaar wordt beïnvloed door geopolitieke onrust en stijgende prijzen, kiezen steeds meer Nederlanders voor alles-in-één-vakanties. Vooral onder jongeren is zekerheid heel populair."

Corendon ziet naar eigen zeggen geen twijfel bij de boekers van een zomervakantie, maar volgens de organisatie is er wel sprake van een verschuiving in bestemmingen. De aanbieder merkt dat mensen in de vakanties meer voor Europese bestemmingen kiezen. "De mediterrane bestemmingen zijn populair. Daarbij is vooral Turkije bezig aan een inhaalslag." Ook Corendon ziet een stijging in boekingen richting de Nederlandse Caribische eilanden.