Moet je in de herfst en winter nog zonnebrand smeren?

De zomer is voorbij: de dagen worden korter, de zon staat lager en erg warm is het niet meer. Veel mensen vragen zich dan af of zonnebrandcrème of dagcrème met SPF nog nodig is. Verschillende cosmeticamerken adviseren het hele jaar door bescherming te gebruiken, maar volgens dermatoloog Daniel Kadouch is dat in Nederland niet nodig.

“Het is een fabel dat je ook in de herfst en winter zonnebrand nodig hebt”, legt Kadouch uit aan RTL Nieuws. “In Nederland is de UV-index in deze seizoenen meestal niet hoger dan 1. Pas vanaf UV-index 3 ontstaat er schade aan de huid door UV-straling. Zolang de index onder de 3 blijft, is het smeren van zonnebrand onnodig.”

De UV-index geeft aan hoe sterk de zonkracht op een bepaalde plek en dag is. De schaal loopt van 0 (geen zonkracht) tot 11 of hoger (zeer sterk). Bij een waarde vanaf 3 is bescherming verstandig, vooral voor mensen met een lichte huid. Het KNMI meet en voorspelt de zonkracht dagelijks. Buiten de zomer ligt de waarde vrijwel altijd onder de drempel van 3, behalve tijdens een skivakantie in de bergen of bij reizen naar zonnige, zuidelijke landen.

Positieve kant van zonlicht

Dat UV-straling niet alleen slecht is, benadrukt ook het RIVM. Een belangrijk voordeel is dat de huid onder invloed van UV-B-straling vitamine D aanmaakt. Deze vitamine is essentieel voor sterke botten en een gezond immuunsysteem.

In de herfst en winter staat de zon lager, waardoor de intensiteit van de straling afneemt. Daardoor neemt ook de natuurlijke productie van vitamine D af. Het Voedingscentrum raadt daarom bepaalde groepen aan om extra vitamine D in te nemen, zoals jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, mensen met een donkere huid en mensen die weinig buiten komen. Voor de rest van de bevolking geldt: een gezonde voeding met bijvoorbeeld vette vis, eieren of vlees levert vaak voldoende vitamine D, al kan een supplement in overleg met een arts soms nuttig zijn.

Wat betekent dit in de praktijk?

Een zonnige herfstwandeling is dus zeker goed voor lichaam en geest: je tankt vitamine D, beweegt én geniet van frisse lucht. Zonnebrand meenemen is meestal niet nodig, zolang je in Nederland blijft en de UV-index laag is. Wel is het verstandig niet te lang achter elkaar in de zon te zitten, want ook in de herfst en winter kan te veel UV-straling schadelijk zijn.