Dodental Israëlische aanvallen op Libanon loopt op

BEIROET (ANP/AFP) - Door de Israëlische aanvallen maandag op Libanon zijn zeker 53 doden gevallen, verklaart de Libanese regering. Het aantal gewonden is opgelopen naar 154.

Het ministerie van Gezondheid had het eerder over 31 doden en 149 gewonden. De bombardementen op het zuiden en oosten van Libanon en de zuidelijke buitenwijken van Beiroet, een bolwerk van Hezbollah, hebben er volgens de nationale rampen- en crisisdienst voor gezorgd dat meer dan 28.500 mensen op de vlucht zijn geslagen.

De Israëlische krijgsmacht heeft maandag gezworen de aanvallen op Libanon op te voeren en Hezbollah een "hoge prijs" te laten betalen. De groepering had daarvoor voor het eerst sinds het staakt-het-vuren van november 2024 een aanval op Israël geclaimd. De Libanese groepering zei een militaire locatie in Haifa te hebben aangevallen als wraak voor de dood van de Iraanse leider Ali Khamenei.