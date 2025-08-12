ECONOMIE
Website voor cv aanmaken neemt geen klanten meer aan na klachten

Economie
door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 11:09
anp120825079 1
DEN HAAG (ANP) - Na honderden klachten is de website Cvneed, waar mensen online een cv kunnen aanmaken, gestopt met het aannemen van nieuwe klanten. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die zelf ingreep bij het Nederlandse bedrijf.
Mensen dachten via de website eenmalig een online-cv aan te maken, maar zaten vervolgens vast aan een doorlopend betaald abonnement van 35 euro per maand. De marktwaakhond kreeg honderden meldingen binnen van gedupeerde consumenten die vonden dat het bedrijf hierover niet duidelijk communiceerde.
Radar kaartte de problemen bij de website vorig jaar ook aan en sprak meerdere mensen die onbewust een abonnement waren aangegaan. Een gedupeerde klant herinnerde zich niet dat hij een betaalde link had aangeklikt, "want dan was ik meteen van de pagina gegaan", zei hij tegen het programma.
Buitenlandse toezichthouders hadden ook contact gezocht met de ACM na klachten over het Nederlandse bedrijf. De website blijft nog wel actief voor bestaande klanten.
