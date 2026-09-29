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Webwinkel Shein onderuit op beurs Hongkong na cijfers

Economie
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 7:22
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HONGKONG (ANP/BLOOMBERG) - Webwinkel Shein ging dinsdag hard omlaag op de aandelenbeurs in Hongkong na de bekendmaking van tegenvallende cijfers. Shein maakte op 1 september zijn beursdebuut in Hongkong en kwam maandag voor het eerst als beursgenoteerd bedrijf met resultaten naar buiten.
Het aandeel verloor 11 procent. De van oorsprong Chinese modewebwinkel zag de omzet in de eerste jaarhelft met 1 procent stijgen tot ruim 20 miljard dollar. De brutowinst kelderde met 50 procent tot 538 miljoen dollar, onder meer door hogere transportkosten. Daarnaast daalde de omzet in Europa en de Verenigde Staten.
Door de koersval is de beurswaarde van Shein nu gedaald naar 16,8 miljard dollar. Dat was bij de beursgang nog ruim 26 miljard dollar.
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