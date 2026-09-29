Wordt je jongste kind 18? Dan kunnen honderden euro’s per maand wegvallen

Je kind wordt volwassen, maar woont misschien gewoon nog thuis. De boodschappen en woonlasten verdwijnen niet, terwijl twee bijdragen voor ouders wél stoppen: kinderbijslag en kindgebonden budget. Vooral als je zonder toeslagpartner je jongste kind opvoedt, kan dat honderden euro’s per maand schelen. Een goede reden om vóór de verjaardag samen te rekenen.

Waarom juist het jongste kind verschil maakt

Voor ieder kind dat 18 wordt, stopt de kinderbijslag. Ontvang je kindgebonden budget, dan vervalt ook de bijdrage voor dat kind. Hoe groot het financiële verschil is, hangt dus mede af van welke ondersteuning je daarvoor kreeg.

Voor ouders zonder toeslagpartner zit er een extra gevoelig punt. Zij kunnen binnen het kindgebonden budget een verhoging krijgen: de alleenstaande-ouderkop. Zijn er na de verjaardag geen kinderen onder de 18 meer, dan verdwijnt ook die verhoging. Daarom kan de overgang bij het jongste kind harder aankomen dan bij een oudere broer of zus.

Dat betekent niet dat ieder gezin honderden euro’s netto verliest. Je kind kan zelf recht krijgen op andere ondersteuning. Maar geld voor je kind is niet automatisch geld voor de gezamenlijke boodschappenpot.

Je kind wordt 18. De gezinskosten worden niet ineens nul.

Niet alles stopt op de verjaardag

De kinderbijslag werkt met kwartalen. Is je kind op de eerste dag van een kwartaal nog geen 18, dan krijg je voor dat hele kwartaal nog kinderbijslag. Is je kind op die eerste dag al 18, dan niet meer. De betaling volgt achteraf.

Het kindgebonden budget stopt voor dat kind met ingang van de maand ná de achttiende verjaardag. Die twee regelingen houden dus niet noodzakelijk op hetzelfde moment op.

Een voorbeeld: wordt je jongste op 15 oktober 18, dan bestaat er nog recht op kinderbijslag over het vierde kwartaal, als aan de overige voorwaarden wordt voldaan. Het kindgebonden budget stopt vanaf november. Verwar een laatste betaling dus niet met doorlopend recht.

Controleer wat je kind zelf kan aanvragen

Vanaf de maand na de achttiende verjaardag moet voor de zorgverzekering premie worden betaald. Je kind kan mogelijk zorgtoeslag krijgen en moet die zelf aanvragen. Daarvoor telt jouw inkomen als ouder niet mee, ook niet als je kind thuis woont of jij de premie betaalt.

Zit je kind nog op de middelbare school? Controleer dan de tegemoetkoming scholieren. De basistoelage is niet afhankelijk van het ouderinkomen; voor de aanvullende toelage speelt dat inkomen wel een rol. Bij een vervolgopleiding kan studiefinanciering in beeld komen.

Minder geld voor de ouder en nieuwe inkomsten voor het kind: maak daar afspraken over.

Zet vóór de verjaardag naast elkaar wat bij jou wegvalt, wat je kind ontvangt en welke kosten erbij komen. Spreek af wie de zorgpremie, schoolkosten en andere uitgaven betaalt. Bespreek zo nodig een redelijke bijdrage aan het huishouden, maar behandel studiegeld niet vanzelfsprekend als vrij besteedbaar gezinsinkomen.

Je onderhoudsplicht loopt bovendien door tot je kind 21 wordt. De ondersteuning verandert dus eerder dan je verantwoordelijkheid als ouder ophoudt.

De korte checklist

Controleer de laatste kinderbijslag, de wijziging van het kindgebonden budget, de zorgverzekering en zorgtoeslag. Kijk welke onderwijsregeling past en maak samen een maandbegroting. Reken met jullie eigen bedragen, niet met een algemeen maximum uit een nieuwsbericht.

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