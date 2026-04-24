Wedden op eigen doelpunt kan niet meer na ingrijpen autoriteit

Economie
door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 11:56
DEN HAAG (ANP) - Twee goksites hebben de mogelijkheid om op eigen doelpunten te wedden verwijderd nadat ze daarop waren aangesproken door de Kansspelautoriteit (Ksa). Dit soort weddenschappen zijn niet toegestaan omdat ze een verhoogd risico hebben op matchfixing.
Holland Casino Online en Vbet waren de enige kansspelaanbieders die deze soort weddenschappen aanboden, bleek uit onderzoek van de autoriteit. Daarop heeft de Ksa contact opgenomen met de goksites en die hebben vervolgens het aanbod aangepast, meldt de autoriteit.
Eigen doelpunten zijn een 'negatieve gebeurtenis', stelt de Ksa. Zulke gebeurtenissen zijn makkelijker te beïnvloeden en daardoor gevoeliger voor matchfixing.
