Hoe begin je met veranderen wat niet werkt?

psychologie
door Nina van der Linden
vrijdag, 24 april 2026 om 12:09
Je zou denken dat veranderen gewoon een kwestie is van willen. Minder scrollen, gezonder leven, geld besparen: we weten allemaal wat goed voor ons is. En toch… een paar weken later zitten we weer precies in hetzelfde patroon.
Gedrag veranderen is geen kwestie van discipline alleen. Sterker nog: de meeste gewoontes die je nu hebt, zijn ooit ontstaan met een goede reden. Ze hebben je geholpen, beschermd of iets opgeleverd, zelfs de minder handige patronen.
Dat maakt het ook zo lastig om ze los te laten. Want ergens werken ze nog steeds, ook al brengen ze je niet meer waar je wilt zijn. Precies daar ontstaat die innerlijke spanning: je voelt dat je anders wilt leven, maar je gedrag loopt achter.
De eerste stap? Eerlijk durven kijken naar jezelf. Niet met oordeel, maar met nieuwsgierigheid.
Welke ene gewoonte, als je die zou veranderen, zou écht impact maken op je leven? Misschien is het dat eindeloze scrollen in bed. Of altijd “ja” zeggen terwijl je eigenlijk “nee” bedoelt.
Blijvende verandering begint wanneer je luistert naar dat stemmetje dat diep van binnen al weet wat er nodig is.

Van weten naar doen

De valkuil waar veel mensen intrappen: alles tegelijk willen veranderen. Een compleet nieuw leven in één klap. Klinkt ambitieus, maar werkt zelden. Echte verandering zit juist in kleine, consistente stappen.
Begin met je “waarom”. Waarom wil je dit echt? Niet omdat het moet, maar omdat het iets oplevert dat voor jou betekenis heeft. Dat maakt het verschil tussen tijdelijk proberen en blijvend veranderen.
Kijk daarna eerlijk naar je excuses. “Ik heb geen tijd”, “ik begin maandag”, ze klinken logisch, maar houden je vaak precies waar je bent.
Een slimme truc: maak gewenst gedrag makkelijker. Leg je sportkleren klaar. Leg je telefoon ’s avonds buiten bereik. Kleine aanpassingen in je omgeving kunnen verrassend veel doen.
Misschien wel de krachtigste stap is een identiteitsverandering. Niet: “Ik probeer gezonder te leven”, maar: “Ik ben iemand die goed voor zichzelf zorgt.” Zodra je jezelf zo ziet, wordt gedrag geen keuze meer, maar een vanzelfsprekendheid.
En nee, het gaat niet perfect. Terugvallen hoort erbij. Het verschil zit in hoe je daarmee omgaat. Met mildheid in plaats van zelfkritiek. Want verandering is geen rechte lijn, maar een proces.
Vier daarom ook de kleine overwinningen. Juist die bouwen het vertrouwen op dat je dit kunt.
Uiteindelijk draait het niet alleen om doelen behalen, maar om iemand worden die bij dat leven past. Je toekomstige zelf voelt misschien nog ver weg, maar elke kleine stap brengt die persoon dichterbij.
Bron: Psychology Today

