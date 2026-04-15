Weer grote ontslagronde bij moederbedrijf Snapchat

Economie
door anp
woensdag, 15 april 2026 om 14:06
SANTA MONICA (ANP/BLOOMBERG) - Snap, het moederbedrijf van Snapchat, voert opnieuw een grote ontslagronde door. Het Amerikaanse bedrijf ontslaat 16 procent van zijn medewerkers wereldwijd, wat neerkomt op ongeveer duizend voltijdmedewerkers. Dat blijkt uit een memo van topman Evan Spiegel die is ingezien door persbureau Bloomberg.
De ontslagen zouden nodig zijn om de efficiëntie te verhogen en meer winstgevende groei na te streven. De banenreductie vindt plaats kort nadat investeerder Irenic Capital Management een belang in het bedrijf heeft genomen en opriep tot snelle veranderingen om de financiële prestaties te verbeteren. De totale ontslagronde zou de kosten meer dan 500 miljoen dollar kunnen verlagen in de tweede helft van dit jaar.
In 2022 moest 20 procent van het personeel al vertrekken vanwege vertraging in de groei van advertentie-inkomsten. In 2024 werd nog eens 10 procent van het personeel ontslagen.
