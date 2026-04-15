Nog steeds verwondingen bij pluimvee voor slachting, wel daling

door anp
woensdag, 15 april 2026 om 14:09
UTRECHT (ANP) - Nog steeds raken er kuikens, eenden en andere pluimveedieren gewond voordat ze worden geslacht, constateert de NVWA. De waakhond ziet wel dat het percentage dieren dat gewond raakt afneemt.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet regelmatig onderzoek naar verwondingen bij pluimvee dat naar het slachthuis gaat. Dit voorjaar controleerde de NVWA bij zestien slachthuizen, bij dieren uit in totaal 77 stallen. Bij dieren uit 66 stallen werden bij minder dan 1 procent wonden aangetroffen. Bij dieren uit 11 stallen ging het om 1 tot 2 procent van de dieren. Volgens de wet mag geen enkel dier gewond raken.
Het percentage letsel per stal lag bij de controle van dit jaar gemiddeld op 0,60. Bij de controle van 2025 ging het om gemiddeld 0,73 procent. Dit jaar waren er geen stallen waar meer dan 2 procent van de dieren gewond raakte. Dit was in 2025 nog wel zo. In 2017 had nog ruim een kwart van de Nederlandse stallen een verwondingspercentage van 2 procent of hoger.
Letsel kan bijvoorbeeld ontstaan bij het vangen van dieren als ze naar het slachthuis gaan. De NVWA controleert de dieren in de slachthuizen op bloedingen. In 2025 oordeelde de rechter dat die manier van controleren onvoldoende duidelijk maakt waar de verwonding is opgedaan. Daarom is onduidelijk wie de overtreding beging. Er worden dus nu geen boetes meer uitgedeeld.
De deftige penishouder van de renaissance: Waarom mannen zo’n gigantisch Kruis droegen

Smakeloze Kim Kötter bedolven onder kritiek na pijnlijk spotje Aidsfonds

De idiootste 48 uur van Trump

Slim besparen in dure tijden: zo houd je deze maand €150 over

Omega‐3‐hype loopt leeg: heeft de visoliepil zijn beste tijd gehad?

IMF ziet het voor de economie van de westerse landen somber in.

