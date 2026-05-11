Weer records op Wall Street ondanks uitspraken Trump over Iran

NEW YORK (ANP) - De toonaangevende Amerikaanse beursgraadmeters, de S&P 500 en de Nasdaq, hebben maandag hun recordstanden van afgelopen vrijdag iets verder aangescherpt. De stemming werd wel gedrukt door uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over het staakt-het-vuren met Iran. Volgens hem ligt het bestand "aan de beademing" nadat hij eerder het Iraanse vredesvoorstel had afgewezen.

De S&P 500, de graadmeter van de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven, eindigde 0,2 procent hoger op 7412,84 punten en de Nasdaq klom 0,1 procent tot 26.274,13 punten. De Dow-Jonesindex won 0,2 procent tot 49.704,47 punten.

Chipbedrijven behoorden tot de winnaars op Wall Street. Nvidia, het waardevolste bedrijf ter wereld, klom 2 procent. Qualcomm en Micron Technology waren, met plussen tot ruim 8 procent, procentueel sterkere stijgers. De topmannen van deze chipconcerns werden maandag door het Witte Huis uitgenodigd om deze week met Trump mee te gaan naar zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping.