Cruiseschip m/v Hondius volgens planning zondag in Rotterdam

Samenleving
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 22:08
ROTTERDAM (ANP) - De rederij achter cruiseschip m/v Hondius, OceanWide Expeditions, meldt dat het schip zondag in Rotterdam moet aankomen. Het schip vertrok maandagavond rond 19.00 uur lokale tijd vanuit Tenerife en doet er volgens de planning zes dagen over om de eindbestemming te bereiken.
Enkele bemanningsleden bleven achter op de Hondius en varen het schip terug naar Rotterdam. Daar wordt het schoongemaakt. Het schip komt oorspronkelijk uit Vlissingen.
Op het schip brak vorige maand het hantavirus uit. Twee Nederlandse opvarenden, een echtpaar, overleden daaraan. Ook een Duitse opvarende bezweek aan het virus. Alle opvarenden zijn inmiddels van het schip geëvacueerd en worden teruggevlogen naar hun eigen landen. De meesten van hen gaan in quarantaine, al dan niet vrijwillig.
