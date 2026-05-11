Bezoekers afgelast festival Music On kunnen geld terugkrijgen

AMSTERDAM (ANP) - Mensen met een kaartje voor het afgelaste festival Music On kunnen hun geld terugkrijgen of hun ticket inzetten om de eerstvolgende editie bij te wonen. Dat meldt organisator Loveland maandagavond. "Op dit moment zijn wij hard bezig met het opzetten van een systeem om de afhandeling omtrent tickets zo soepel en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen."

Het festival had afgelopen zaterdag moeten plaatsvinden in het Meerpark in Amsterdam-Oost, maar de gemeente trok op het laatste moment de vergunning in. De veiligheid van de feesttent op het terrein kon niet gegarandeerd worden. De organisatie spande direct een kort geding aan, maar verloor dat. "Wij respecteren die uitspraak", aldus Loveland, "maar wij zijn ervan overtuigd dat het proces niet zorgvuldig is verlopen."