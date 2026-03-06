Weer verliezen op Wall Street, olieprijzen hard verder omhoog

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York verloren vrijdag opnieuw stevig omdat door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran de olieprijzen stegen tot niveaus die sinds 2023 niet meer zijn gezien. Wel deed een onverwachte krimp in het Amerikaanse banencijfer over februari bij beleggers de hoop op renteverlagingen door de Federal Reserve herleven.

De Dow-Jonesindex is met een min van 0,9 procent het weekend ingegaan, op 47.501,55 punten. De brede S&P 500 verloor 1,3 procent tot 6740,02 punten. Techbeurs Nasdaq raakte 1,6 procent kwijt op 22.387,68 punten.

De Amerikaanse olieprijs steeg daarnaast met meer dan 12 procent tot boven de 90 dollar per vat. Dit komt vooral omdat er nog absoluut geen zicht lijkt op een einde van de oorlog in het Midden-Oosten, en olie- en gastankers nog altijd niet veilig de Straat van Hormuz uit kunnen.

Meta

Onder meer chipfabrikanten behoorden tot de verliezers. Zo verloor Nvidia 3 procent, AMD leverde 3,5 procent in. Volgens analisten komt dat omdat techbedrijven Oracle en OpenAI hun plannen hebben geschrapt om een groot datacenter voor kunstmatige intelligentie in Texas uit te breiden.

Facebook-moederbedrijf Meta Platforms leverde zo'n 2 procent in. Tegen het bedrijf is in Californië een rechtszaak aangespannen, omdat de privacy rond zijn AI-brillen niet op orde zou zijn. Consumenten zouden niet zijn geïnformeerd dat gevoelige persoonlijke opnames door werknemers in het buitenland worden gelabeld.

Boeing

Marvell Technology ging dik 18 procent omhoog. Het chipbedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, dankzij de aanhoudend sterke vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Ook gaf het bedrijf een sterke omzetverwachting af voor het huidige boekjaar.

Het aandeel Boeing won meer dan 4 procent. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat de vliegtuigbouwer op het punt staat de grootste verkoopdeal in zijn bestaan te sluiten. Boeing zou een Chinese bestelling van vijfhonderd 737 Max-toestellen verwachten. De deal zou bekendgemaakt worden wanneer president Donald Trump binnenkort naar Beijing reist voor zijn eerste staatsbezoek aan China sinds 2017.

Defensieaandelen waren eveneens in trek bij beleggers. Trump heeft aangekondigd dat de grootste Amerikaanse defensiefabrikanten hebben ingestemd met het verhogen van de productie van bepaalde wapens na een bijeenkomst in het Witte Huis. Northrop Grumman en Lockheed Martin werden tot ruim 4 procent hoger gezet.