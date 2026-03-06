Turkije dreigde met tegenaanval tegen Iran, zegt Berendsen

DEN HAAG (ANP) - Turkije heeft volgens de Nederlandse buitenlandminister Tom Berendsen gedreigd met een tegenaanval tegen Iran, als dat land Turkije nog eens beschiet. Dat zei de minister in Café Kockelmann. Eerder op de avond sprak hij met zijn Turkse ambtsgenoot Hakan Fidan.

Een raket die op weg was naar Turkije werd woensdag neergehaald. Of die raket ook daadwerkelijk tegen Turkije bedoeld was, is onduidelijk.

"Die hebben een hele duidelijke waarschuwing afgegeven aan Iran", zei Berendsen over Turkije. Hij parafraseerde Fidan: "We accepteren dit als het misschien een misser of een misverstand was, maar doe dit niet nog een keer, anders zijn wij genoodzaakt te reageren."

Omdat Turkije NAVO-lid is, kan een aanval op dat land vragen om militaire actie van het hele bondgenootschap, inclusief Nederland. Berendsen hoopt dat het niet zover komt. "Maar Nederland is altijd gereed om te voldoen aan opdrachten die we binnen NAVO-verband zullen hebben."