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WEF-oprichter Schwab doet aangifte na vondst afluisterapparaat

Economie
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 20:16
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GENÈVE (ANP/BLOOMBERG) - Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum (WEF), heeft in Genève aangifte gedaan nadat hij in zijn werkkamer thuis een afluisterapparaat had ontdekt. Het apparaat werd gevonden na een routinematige veiligheidscontrole in zijn privéwoning in Genève, vlak bij de locatie van het World Economic Forum.
Het apparaat is mogelijk in de afgelopen drie jaar geplaatst, staat in een verklaring van een woordvoerder van Schwab. Er is inmiddels een onderzoek gestart met als doel de verantwoordelijken voor de plaatsing op te sporen. Het is niet bekend tegen wie aangifte is gedaan.
Vorig jaar vertrok Schwab bij het WEF na beschuldigingen van wangedrag op de werkvloer en een conflict met de leiding. Schwab zou onder meer vrouwelijke medewerkers ongepast hebben behandeld. Ook zouden hij en zijn vrouw ongeautoriseerde uitgaven hebben gedaan. De organisatie achter de jaarlijkse topbijeenkomsten in Davos zei later geen bewijs gevonden te hebben van structureel wangedrag door Schwab.
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