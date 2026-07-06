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Macron bezoekt als eerste EU-leider Syrië na val van Assad

Samenleving
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 19:46
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DAMASCUS (ANP/AFP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron is maandag aangekomen in Syrië. Hij is daarmee de eerste regeringsleider uit de EU die Syrië bezoekt sinds rebellen president Bashar al-Assad in december 2024 verdreven.
Macron blijft tot en met dinsdag in Syrië. Volgens een AFP-journalist werd Macron bij aankomst verwelkomd door de Syrische minister van Buitenlandse Zaken Asaad al-Shaibani. Het kantoor van Macron liet voorafgaand aan het bezoek weten dat hij zich sterk zal maken voor een "vrij, pluralistisch Syrië, dat al zijn bevolkingsgroepen respecteert".
President Ahmed al-Sharaa probeert de diplomatieke en economische relaties met andere landen te verbeteren. Het Syrische staatspersbureau SANA omschrijft het bezoek van Macron als "een cruciale stap in het proces om de internationale aanwezigheid van Syrië te herstellen".
De laatste Franse president die Syrië bezocht was Nicolas Sarkozy in 2009. In 2011 brak een burgeroorlog uit nadat Assad pro-democratische protesten neersloeg.
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