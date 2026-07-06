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Nieuwe landelijke stroomstoring in Cuba, derde in zes maanden

Samenleving
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 20:39
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HAVANA (ANP/AFP) - Cuba kampt weer met een landelijke stroomstoring, meldt het staatselektriciteitsbedrijf UNE. Dat is de derde keer sinds het begin van het jaar. UNE doet nog onderzoek naar de oorzaak.
Het eiland met 9,6 miljoen inwoners kent al lange tijd elektriciteitsproblemen. Deze verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegden, waardoor de toch al beperkte brandstofvoorraad voor Cubaanse elektriciteitscentrales verder uitputte.
In pogingen om brandstof te besparen legt de staat steeds langere stroomonderbrekingen op. In delen van hoofdstad Havana soms meer dan 24 uur achter elkaar en in sommige plattelandsgebieden meer dan 70 uur.
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