WEF stelt conferentie in Saudi-Arabië uit vanwege oorlog

DAVOS (ANP/BLOOMBERG) - Het World Economic Forum (WEF), de organisatie achter de jaarlijkse economische top in het Zwitserse Davos, stelt een grote bijeenkomst in Saudi-Arabië uit vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die top, de Global Collaboration and Growth Meeting, stond voor april gepland in de Saudische stad Jeddah.

Volgens het WEF wordt die nu naar een andere datum verplaatst "in het licht van de huidige regionale ontwikkelingen". Het besluit is genomen na overleg met de Saudische autoriteiten. Het WEF zegt met updates te zullen komen over wanneer de bijeenkomst dan wel gehouden zal worden.

Ook andere zakelijke bijeenkomsten in de regio zijn uitgesteld door de oorlog. Zo stelt de Amerikaanse bank JPMorgan Chase een investeringstop uit die eigenlijk eind deze maand in Dubai zou worden gehouden.