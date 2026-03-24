Frankrijk schiet boeren te hulp na forse prijsstijgingen

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse ministerie van Landbouw neemt maatregelen om boeren financieel te ondersteunen na de sterke stijging van de brandstof- en kunstmestprijzen. De maatregelen maken het voor boeren mogelijk om hun sociale premies later te betalen, meer tijd te krijgen voor hun belastingaangifte en tijdelijk geld te lenen bij de Franse staatsbank Bpifrance.

Het Franse ministerie werkt ook aan een brede afspraak met banken en afnemers, zodat boeren die door de crisis krap bij kas zitten wat meer ruimte krijgen. "Geconfronteerd met de sterke stijging van energieprijzen moeten we opstaan en onze boeren ondersteunen", zei landbouwminister Annie Genevard. "De vandaag aangekondigde maatregelen bieden concrete en directe oplossingen voor hun kasstroomproblemen, terwijl we ook vooruitkijken door de weerbaarheid en soevereiniteit van onze landbouw te versterken", vervolgde ze.

Vorige week kondigden de Franse ministeries van Ecologie en Transport soortgelijke maatregelen aan om de visserij- en transportsector te beschermen. De Franse regering heeft ook olieraffinaderijen gevraagd om te kijken naar manieren om hun productie te verhogen, om de stijging van de brandstofprijzen te beperken.

Onrust energiemarkten

Europese regeringen nemen maatregelen om de onrust op de energiemarkten te verminderen, nadat de oorlog in het Midden-Oosten de energietoevoer via de belangrijke Straat van Hormuz bijna helemaal heeft stilgelegd. Het Midden-Oosten is ook een belangrijke exporteur van kunstmest, en de prijzen hiervan zijn sinds het uitbreken van de oorlog sterk gestegen. Nederland doet vooralsnog niets, terwijl de brandstofprijzen juist nergens zo hoog zijn in de Europese Unie als hier.

Meerdere Nederlandse brancheorganisaties sloegen de afgelopen weken alarm over de stijgende brandstofkosten en de gevolgen daarvan voor onder meer de voedselproductie. Landbouworganisatie Agractie wil dat de accijnzen op brandstoffen "onmiddellijk" worden verlaagd. "De overheid profiteert momenteel fors van de hogere btw-inkomsten, terwijl boeren en transporteurs worden geconfronteerd met torenhoge kosten", waarschuwde Alien van Zijtveld, voorzitter van Agractie. Ook land- en tuinbouworganisatie LTO pleit voor maatregelen om de sector te ondersteunen.