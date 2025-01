Weggegooide kladjes van Bob Dylan brengen op veiling recordbedrag op

Een muziekjournalist wist in 1964 drie kladjes van Bob Dylans Mr Tambourine Man te redden door ze uit de prullenbak te halen. De drie blaadjes hebben nu in Nashville 508.000 dollar opgebracht.

Al Aronowitz was goed bevriend met Dylan. De zanger werkte bij hem aan wat later een wereldhit zou worden. Toen Dylan op de bank in slaap was gevallen ging Aronowitz opruimen. Hij wilde de prullenmand legen maar bedacht zich. "Ik pakte de verfrommelde pagina's, streek ze glad en las de van de hak op de tak springende regels, glimlachend als hij de plank missloeg. Daarna stopte ik de bladen weg in een map."

Het eindresultaat is behoorlijk anders dan die eerste kladjes. De tekst begint wel met "Hey mr Tambourine man", maar daarna staat er "won't you play a song for me". Dat werd later het veel kortere: "play a song for me".

Aronowitz stierf al in 2005, maar nu bood zijn familie de teksten aan voor de speciale veiling in Nashville. Zo is ook een gitaar van Dylan geveild. De Fender Telecaster uit 1983 bracht 222.250 euro op, bijna twee keer zoveel als van tevoren geschat. In totaal leverde de veiling 1,5 miljoen dollar op.

Bron: NOS