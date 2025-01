Beleggers hebben aandacht voor eerste week presidentschap Trump

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers kijken komende beursweek onder meer uit naar de inauguratie van aankomend president Donald Trump in de Verenigde Staten op maandag en aansluitend zijn eerste week in het Witte Huis. Ook maken beleggers zich op voor cijfers van onder meer streamingdienst Netflix en luchtvaartmaatschappij easyJet. Maandag zijn de Amerikaanse aandelenbeurzen gesloten vanwege Martin Luther King Day.

Sinds de herverkiezing van Trump in november zijn de Amerikaanse beurzen flink gestegen door het vooruitzicht van lagere belastingen en soepelere regels voor Amerikaanse bedrijven onder zijn regime. Tegelijkertijd dreigt Trump ook importheffingen in te voeren op buitenlandse producten, die zouden kunnen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog.

Verder verwerken beleggers komende beursweek cijfers van verschillende bedrijven. Op dinsdag maakt Netflix cijfers bekend over het vierde kwartaal. Het aantal abonnees van de streamingdienst groeide in het derde kwartaal nog minder hard dan voorheen. In eerdere kwartalen zorgden maatregelen van Netflix tegen het gratis delen van inloggegevens voor de streamingdienst voor een sterke aanwas van nieuwe klanten.

Cijfers easyJet

Woensdag staan de bedrijfsresultaten van easyJet op de agenda. De Britse luchtvaartmaatschappij presenteert dan de cijfers over het eerste kwartaal van haar gebroken boekjaar. EasyJet heeft eerder een flink hogere winst behaald door meer passagiers, hogere ticketprijzen en een toegenomen verkoop van vakantiepakketten.

Op het Damrak zijn de ogen onder meer gericht op de resultaten van verlichtingsbedrijf Signify. Vrijdag presenteert het concern de jaarcijfers en cijfers over het vierde kwartaal. In het derde kwartaal had Signify nog minder lampen verkocht, maar wel meer winst gemaakt. De voormalige lampentak van Philips had vooral last van zwakke vraag naar verlichting in China en ook de Europese professionele verlichtingsmarkt liet het afweten.

World Economic Forum

Ook wordt waarschijnlijk gelet op de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) die deze week wordt gehouden in het Zwitserse Davos. Aan de bekende internationale WEF-top in Zwitserland nemen meer dan 2000 politici, wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties deel.