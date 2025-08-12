ECONOMIE
Weinig beweging op Damrak in afwachting inflatiecijfer VS

Economie
door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 9:14
anp120825061 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak liet dinsdag weinig beweging zien. Beleggers wachten vooral op het inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Dat cijfer speelt een grote rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve en beleggers zijn benieuwd of de importheffingen van president Donald Trump al zichtbaar zijn in de consumentenprijzen. Een hogere inflatie kan de centrale bank ervan weerhouden de rente te verlagen en de opmars van de aandelenmarkten afremmen.
Aan het handelsfront ondertekende Trump maandag zoals verwacht een presidentieel besluit om de deadline voor Amerikaanse invoerheffingen op producten uit China met nog eens negentig dagen te verlengen. De nieuwe deadline is 10 november. Tot die tijd blijven de lagere heffingen van 30 procent op Chinese goederen en van 10 procent op Amerikaanse goederen gelden.
De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 895,69 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 914,97 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent.
