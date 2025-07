Weinig beweging op Damrak na nieuwe tariefdreiging Trump

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak liet maandag weinig beweging zien. Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Zakenkrant Financial Times meldde dat Trump aandringt op een importheffing van minstens 15 tot 20 procent op goederen uit de Europese Unie. Trump zou hiermee de pijngrens van de EU willen testen, na weken van onderhandelingen.

Momenteel geldt een basisheffing van 10 procent op de meeste goederen uit de EU. Een ingewijde zei tegen FT dat de Amerikaanse regering nu kijkt naar een percentage boven de 10 procent, ook als er een deal met de EU wordt bereikt. Ook zou Trump de heffingen op Europese auto's op 25 procent willen houden, ondanks het voorstel van de EU om die te verlagen. Een week geleden kondigde Trump importheffingen van 30 procent aan als er voor 1 augustus geen akkoord is met de EU.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 910,81 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 926,71 punten. Frankfurt bleef onveranderd en Parijs daalde 0,2 procent. Londen klom 0,1 procent.

ArcelorMittal

Staalconcern ArcelorMittal was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 4 procent. ASML daalde 0,6 procent. De chipmachinemaker werd door Van Lanschot Kempen van de kooplijst gehaald. Wolters Kluwer verloor 0,5 procent. De informatieleverancier verkoopt een onderdeel aan Regnology voor 450 miljoen euro.

In de MidKap won Van Lanschot Kempen 0,9 procent. De Nederlandse vermogensbeheerder Wilton Family Office sluit zich aan bij Van Lanschot Kempen. Sinds 2022 maakt Wilton al gebruik van de dienstverlening van Van Lanschot Kempen voor zelfstandige vermogensbeheerders.

Halfjaarcijfers Ebusco

Ebusco zakte 4 procent. De noodlijdende bussenfabrikant heeft de publicatie van zijn halfjaarcijfers uitgesteld. Het bedrijf hoopt de resultaten niet later dan 18 augustus bekend te maken. Dan vergaderen de aandeelhouders over de herstructurering van leningen.

Ryanair steeg 6 procent. De Ierse luchtvaartmaatschappij wist de winst in het afgelopen kwartaal meer dan te verdubbelen door hogere ticketprijzen. Stellantis zakte 2 procent in Parijs. De eigenaar van automerken als Citroën, Fiat, Peugeot, Jeep en Opel, leed in de eerste jaarhelft een nettoverlies van 2,3 miljard euro, door dalende verkopen en de impact van Amerikaanse importheffingen.