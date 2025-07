Gasunie investeert half miljard in eerste jaarhelft

GRONINGEN (ANP) - Gasunie heeft in de eerste helft van dit jaar een half miljard euro geïnvesteerd in infrastructuur voor energie. Dat meldt het bedrijf bij de halfjaarcijfers. Tot en met 2030 investeert Gasunie in totaal 12 miljard euro in infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van aardgas, groen gas, CO2 waterstof en warmte.

Volgens topvrouw Willemien Terpstra zijn die investeringen onder meer nodig om de energieweerbaarheid van Nederland te versterken. "Gasunie werkt samen met partners aan concrete oplossingen om die weerbaarheid te versterken. Wij maken ons gasnet klaar voor de toekomst. Door onze infrastructuur voor duurzame gassen slim te laten samenwerken met duurzame elektriciteit maken we onze energievoorziening duurzamer, betrouwbaarder en betaalbaarder. En zorgen we dat we minder afhankelijk zijn van andere landen", aldus Terpstra.

Volgens Gasunie nam de omzet in de eerste helft met 20 procent toe tot 838 miljoen euro, vooral door hogere transporttarieven. Er werd 9 procent meer aardgas vervoerd.