Pro-Palestijnse activisten bekladden kantoor Allianz in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Actievoerders van het Palestine Action Netwerk hebben in de nacht van zondag op maandag het kantoor van verzekeraar Allianz aan de Coolsingel in Rotterdam beklad en de ruiten vernield. Op beelden die de groep deelt op Instagram is te zien hoe activisten rode verf op de gevel gooien en de ramen inslaan.

In april voerde Palestine Action een vergelijkbare actie uit. Volgens de activisten is Allianz de verzekeraar en aandeelhouder van "de grootste private Israëlische wapenproducent" Elbit Systems. Ze eisen dat Allianz hiermee stopt. "Mooie nieuwe ruiten zaten erin, Allianz. Helaas hebben jullie de banden met Elbit nog niet verbroken, dus nu zijn ze weer stuk", schrijft de groep bij het bericht op Instagram.

Palestine Action waarschuwt ook andere bedrijven die banden hebben met Elbit. "Iedereen die met Elbit samenwerkt mag ons verwachten."

Allianz zegt dat het "ieders recht om hun mening te geven en te uiten" respecteert. "Maar wij geven niet toe aan bedreigingen en crimineel gedrag dat de veiligheid van onze mensen, ons bedrijf en eigendommen in gevaar brengt." Het incident heeft volgens de verzekeraar geen invloed op de bedrijfsvoering en dienstverlening. "We werken nauw samen met de politie en Allianz zal ook juridische stappen ondernemen om deze bedreigingen aan te pakken."