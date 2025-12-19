ECONOMIE
Weinig beweging op Damrak na stevige winstbeurt

Economie
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 9:27
anp191225076 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak liet vrijdag weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan na de stevige winstbeurt een dag eerder en kauwden nog na op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Die hield donderdag de leenkosten onveranderd en verhoogde de groeiverwachtingen voor de economie van het eurogebied.
ECB-president Christine Lagarde verklaarde daarnaast dat de economie weerbaar is en dat de arbeidsmarkt robuust blijft met een lage werkloosheid. Wel is er volgens Lagarde tegenwind voor de economie door de wereldwijde handelsspanningen en wordt de groei vooral gestuwd door de binnenlandse vraag.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 938,95 punten. Donderdag sloot de AEX nog 1,1 procent hoger, mede door een herstel bij de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML. De index is vrijwel onveranderd gebleven in de laatste volle handelsweek van het jaar. Volgende week blijft de beurs op donderdag en vrijdag dicht vanwege de kerstdagen. Op woensdag is de beurs een halve dag open.
