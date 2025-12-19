VK bevestigt hack ministerie van Buitenlandse Zaken

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse regering is afgelopen oktober slachtoffer geworden van een hack, bevestigt onderminister van Handel Chris Bryant na berichtgeving van The Sun. Volgens de krant zijn duizenden vertrouwelijke documenten en gegevens van het ministerie van Buitenlandse Zaken buitgemaakt.

The Sun schrijft dat een aan China gelieerde cyberbende verantwoordelijk is voor de hack. Dat kan de onderminister niet bevestigen: "Ik kan niet zeggen of het direct verband houdt met Chinese agenten of zelfs met de Chinese staat." Volgens Bryant kon het lek snel worden gedicht en wordt er nog onderzoek gedaan naar de oorzaak. "Ik wil hier geen paniek over zaaien. We zitten er bovenop."

Ook waarschuwt de onderminister bij Sky News voor speculatie. "We zijn er vrij zeker van dat het risico klein is dat iemand hierdoor daadwerkelijk getroffen wordt."