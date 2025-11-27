Poetin verdedigt Amerikaanse gezant Witkoff

BISJKEK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Russische president Vladimir Poetin heeft het opgenomen voor de Amerikaanse onderhandelaar Steve Witkoff. Poetin noemde de Amerikaan intelligent en beleefd en sprak tegen dat hij pro-Russisch zou zijn.

Vastgoedontwikkelaar Witkoff, een vriend van de Amerikaanse president Donald Trump, speelt een sleutelrol in het overleg over vrede tussen Rusland en Oekraïne. Via persbureau Bloomberg lekte onlangs uit dat hij de Russen advies had gegeven over hoe ze Trump het beste konden benaderen.

Witkoff adviseerde volgens Bloomberg onder meer om Trump door Poetin te laten bellen voor een bezoek van de Oekraïense president aan het Witte Huis. Hij zou dat vorige maand hebben gezegd tegen Joeri Oesjakov, een topadviseur van Poetin.

"Meneer Witkoff komt, afgaande op alles, naar Moskou in opdracht van president Trump om met ons te onderhandelen", zei Poetin tijdens een bezoek aan Kirgizië. "Het zou verrassend zijn als hij ons tijdens het gesprek met Oesjakov zou uitschelden."