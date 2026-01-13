Weinig beweging op Wall Street na meevallende inflatie VS

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag weinig beweging zien na het bereiken van nieuwe recordstanden een dag eerder. Beleggers verwerkten nieuwe inflatiegegevens van de Verenigde Staten. In december stegen de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld minder dan verwacht. Het meevallende inflatiecijfer versterkte de hoop op een verdere renteverlaging door de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 49.523 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 6982 punten en techbeurs Nasdaq klom 0,1 procent tot 23.762 punten.

De Dow en de S&P 500-index scherpten maandag de recordstanden verder aan, ondanks zorgen over de onafhankelijkheid van de Fed. Die laaiden maandag op door de dagvaarding van Fed-voorzitter Jerome Powell door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Volgens Powell wil de regering-Trump daarmee druk uitoefenen op de centrale bank om de rente te verlagen. Volgens een Witte Huis-woordvoerder heeft Trump echter geen opdracht gegeven tot een onderzoek naar Powell.