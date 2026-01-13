Hoger beroep Marine Le Pen van start in fraudezaak

PARIJS (ANP/AFP) - Het hoger beroep van de radicaal-rechtse Franse politica Marine Le Pen is begonnen. Zij hoopt hiermee haar veroordeling wegens fraude terug te draaien, om zo toch mee te kunnen doen aan de presidentsverkiezingen van 2027. Vanwege een schandaal rond gesjoemel met EU-geld is ze voor vijf jaar uitgesloten van deelname aan verkiezingen. Zelf heeft ze de beschuldigingen altijd ontkend.

Le Pen is ook veroordeeld tot elektronisch huisarrest van vier jaar, waarvan twee jaar voorwaardelijk, en een boete van 100.000 euro. Als het hoger beroep wordt afgewezen, riskeert ze opnieuw de maximale straf van tien jaar cel en een boete van 1 miljoen euro.

De voormalige presidentskandidaat van Rassemblement National (RN) noemde het vonnis een politieke beslissing. Als ze bij de volgende verkiezingen geen kandidaat kan zijn, heeft Le Pen gezegd dat haar rechterhand Jordan Bardella in haar plaats kan meedoen aan de verkiezingen.

Deze zomer wordt een uitspraak verwacht.