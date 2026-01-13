Wereldbank: dit decennium minste economische groei sinds jaren 60

WASHINGTON (ANP) - De Wereldbank is positiever geworden over de verwachte groei van de wereldeconomie. Toch lijken de jaren twintig van deze eeuw hard op weg het decennium met de minste economische groei te worden sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, voorspellen deskundigen van 's werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking.

In 2026 verwacht de Wereldbank nu 2,6 procent groei. Bij de vorige raming in juni gingen deskundigen van de Wereldbank nog uit van 2,4 procent groei. Volgend jaar zou de mondiale groei volgens de nieuwe prognoses iets moeten aantrekken tot 2,7 procent. Daarmee toont de wereldeconomie volgens de bank veerkracht, ondanks de grote geopolitieke onzekerheid. Waarschijnlijk speelt mee dat de handelsstrijd van de Amerikaanse president Donald Trump minder schadelijk uitpakte dan gevreesd.

Toch is de gemiddelde groei dit decennium vooralsnog beduidend lager dan in eerdere decennia. Het trage groeitempo vergroot de kloof in levensstandaard wereldwijd, stelt de Wereldbank. Eind 2025 waren bijna alle geavanceerde economieën afgezet tegen hun bevolkingsomvang rijker dan in 2019, maar ongeveer een op de vier ontwikkelingslanden is verhoudingsgewijs juist armer geworden.

"Met elk voorbijgaand jaar is de wereldeconomie minder in staat om groei te genereren", merkt Wereldbank-econoom Indermit Gill op. De Wereldbank maakt zich al langer zorgen dat de jaren twintig van deze eeuw een "verloren decennium" dreigen te worden. "Om stagnatie en werkloosheid te voorkomen, moeten regeringen in opkomende en geavanceerde economieën agressief particuliere investeringen en handel liberaliseren, de overheidsconsumptie beteugelen en investeren in nieuwe technologieën en onderwijs", aldus Gill.