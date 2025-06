Weinig beweging op Wall Street om gesprek VS en China

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten maandag weinig beweging zien. Beleggers waren terughoudend en hielden het overleg tussen de Verenigde Staten en China in de gaten, dat eerder op de dag in Londen plaatsvond. Een Amerikaanse ambtenaar zei tegen persbureau Bloomberg dat de onderhandelingen dinsdag doorgaan.

De twee grootste economieën ter wereld proberen met het overleg de onderlinge handelsspanningen te verminderen. Er wordt onder meer gepraat over het versoepelen van exportbeperkingen op zeldzame aardmetalen door China en het verminderen van restricties op de uitvoer van geavanceerde chips door de VS. De Amerikaanse president Donald Trump zei over het gesprek dat het "goed gaat met China. China is niet makkelijk. Ik krijg alleen maar positieve berichten."

De Dow-Jonesindex sloot vrijwel onveranderd op 42.761,76 punten. De brede S&P 500-index klom 0,1 procent tot 6005,88 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,3 procent naar 19.591,24 punten.

De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent stelde tegenover journalisten in Londen dat het gesprek "goed" was. De Chinese afvaardiging werd geleid door vicepremier He Lifeng, maar hij gaf geen commentaar.

Amazon steeg 1,6 procent. Het tech- en webwinkelconcern maakte bekend minstens 20 miljard dollar te investeren in uitbreidingen in Pennsylvania. Het bedrijf breidt de infrastructuur van zijn datacenter in de Amerikaanse staat uit voor het ondersteunen van kunstmatige intelligentie (AI) en cloudtechnologieën.

Apple daalde 1,2 procent. Het techconcern heeft op de eerste dag van zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie een nieuwe update onthuld van de besturingssystemen van zijn apparaten. De besturingssystemen in onder meer iPhones, iPads en Macs krijgen een nieuw ontwerp en meer AI-toepassingen.

Tesla klom 4,6 procent, ondanks adviesverlagingen door investeringsbank Baird en beleggingsonderzoekbureau Argus Research. Tesla stond vorige week flink onder druk door de ruzie tussen Tesla-topman Elon Musk en de Amerikaanse president Donald Trump, maar wist vrijdag wat te herstellen.

Warner Bros. Discovery daalde 3 procent. Het mediaconcern splitst zich volgend jaar op in twee aparte beursgenoteerde bedrijven. Topman David Zaslav zal het streaming- en studiobedrijf leiden, dat bestaat uit de filmactiviteiten en streamingdienst HBO Max. Financieel directeur Gunnar Wiedenfels wordt topman van Global Networks, dat bestaat uit de tv-zenders CNN, TNT Sports en Discovery.